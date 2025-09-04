Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

12,508 करोड़ के निवेश से एमपी बनेगा ‘India का नया Textile Hub’, PM MITRA पार्क बदलेगा तस्वीर

MP News: मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक निवेश की बड़ी तैयारी, PM Mitra पार्क योजना से दुनियाभर में चमकेगा एमपी, बनेगा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य, ग्राम से ग्लोबल यात्रा पर जाने को बेताब एमपी बढ़ाएगा वैश्विक पटल पर बढ़ेगी भारत की भागीदारी...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 04, 2025

MP News PM Mitra Park Project
MP News PM Mitra Park Project: पत्रिका (फोटो: सोशल मीडिया modified by patrika.com)

MP News: संजना कुमार@patrika.com: मध्य प्रदेश में 12,508 करोड़ का ऐतिहासिक टेक्सटाइल निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आने वाला है। PM MITRA पार्क (धार) में ट्राइडेंट, अरविंद मिल्स और अन्य कंपनियों की बड़ी भागीदारी होगी। इस निवेश से 18,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। बुनकरों से लेकर फैशन ब्रांड तक सभी के लिए फायदे का सौदा। यह पहल न सिर्फ Make in India को मजबूती देगी बल्कि, ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में भारत की स्थिति को और भी बेहतर करेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ही यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को 'ग्राम से ग्लोबल' यात्रा पर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

एमपी में उद्योग का नया अध्याय

मध्य प्रदेश इन दिनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। वजह है टेक्सटाइल सेक्टर में 12,508 करोड़ के ऐतिहासिक निवेश की घोषणाएं। इस निवेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM MITRA योजना और मुख्यमंत्री मोहन यादव की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का संयुक्त परिणाम माना जा रहा है। बदनावर (धार) जिले में बनने वाला PM MITRA पार्क इस पूरे परिदृश्य का केंद्र है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश को भारतभर में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी टेक्सटाइल हब की नई पहचान दिला सकता है।

ये भी पढ़ें

एमपी में जन्मे अनूठे बच्चे, जन्म लेते ही चर्चा में छाए, लोग ही नहीं डॉक्टर्स भी हैरान…
Patrika Special News
Bizarre baby born in mp facts reason

निवेश के बड़े खिलाड़ी मैदान में और प्रोजेक्ट

-1- ट्रायडेंट ग्रुप- 6,500 करोड़ रुपए का निवेश

-2- अरविंद मिल्स- 4,000 करोड़ रुपए का निवेश

-3- इंडो रमा- 1,200 करोड़ रुपए का निवेश

-4- अन्य 15 मझोली और बड़ी कंपनियां भी शामिल

18 हजार से ज्यादा रोजगार सृजित होने का अनुमान

इन निवेशों से राज्य में 18,000 से ज्याद रोजगार सृजित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर रोजगार ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में मिलेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को सीधा फायदा होगा।

CM Mohan Yadav पत्रिका (फोटो: सोशल मीडिया)

क्यों खास माना जा रहा है यह निवेश?


  1. रोजगार का बड़ा स्रोत- मध्य प्रदेश में हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में शहरों और बाहर के राज्यों का रुख करते हैं। यह निवेश उन्हें अपने ही राज्य में काम करने के नये अवसर देगा।




  2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण- बुनकर, कातिन और स्थानीय कपड़ा कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म मिलेगा।




  3. मेक इन इंडिया को बढ़ावा- यह निवेश केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप है।




  4. ग्लोबल सप्लाई चेन में एमपी की एंट्री- MP का टेक्सटाइल अब चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से सीधे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार होगा।

PM‑MITRA पार्क योजना एमपी के लिए कैसे है गेमचेंजर प्रोजेक्ट

PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel) योजना के तहत धार जिले के बदनावर जिले में बनने वाला यह पार्क लगभग 1,563 एकड़ में है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये प्रोजेक्ट समय पर जमीन पर उतरा तो एमपी देश-दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा।

CM Mohan Yadav in Delhi पत्रिका (फोटो: सोशल मीडिया)

PM Mitra Park में मिलने वाली सुविधाएं

-1- अत्याधुनिक स्पिनिंग और वीविंग यूनिट्स

-2- डाईंग और प्रोसेसिंग हब

-3- गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

-4- लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट जोन

-5- स्किल डवलपमेंट सेंटर

-5- एक रुपए प्रीमियम पर एक वर्गमीटर जमीन दे रही सरकार

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पार्क केवल उत्पादन केंद्र नहीं होगा, बल्कि इनोवेशन और रिसर्च का हब भी बनेगा। यहां नई टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जाएगा।

रोजगार और सामाजिक पर क्या असर ?

  • करीब 18,000 प्रत्यक्ष रोजगार और इससे तीन गुना अप्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित
  • महिलाओं के लिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विशेष अवसर
  • स्थानीय किसानों को कपास और अन्य फसलों के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद
  • गांवों से शहरों की ओर होने वाला पलायन कम होगा

लेकिन… चुनौतियां भी कम नहीं

जहां इतनी बड़ी संभावना है, वहीं मध्य प्रदेश के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं…

-पानी और बिजली की खपत: क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक पानी और बिजली खर्च करने वाला उद्योग है।

-पर्यावरणीय प्रभाव- डाईंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स से निकलने वाला रसायन अगर नियंत्रित न हुआ तो गंभीर प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती होगा

-कुशल श्रमिकों की कमी- हाई टेक मशीनरी चलाने के लिए स्किल्ड वर्क फोर्स की जरूरत होगी।

-सरकार ने इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है।

PM Mitra Park का राजनीतिक और आर्थिक महत्व

यह निवेश केवल औद्योगिक पहल नहीं है बल्कि, राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे 2047 तक 'विकसित भारत विजन' के तहत मध्य प्रदेश को भारत की ग्रोथ स्टोरी का हेडलाइनर बनाने की दिशा में पहला कदम मानते हैं।

CM Mohan Yadav Announcement पत्रिका (फोटो: सोशल मीडिया)

इस निवेश से एमपी को और क्या फायदा

  • राज्य का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़ेगा।
  • टेक्स रेवेन्यू में तेजी आएगी।
  • प्रदेश को विदेशी निवेशकों (FDI) की नजरों में भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया जा सकेगा।

ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगी भारत की हिस्सेदारी

अगल ग्लोबल लेवल की बात की जाए, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन और बांग्लादेश का है। अगर मध्य प्रदेश इस निवेश को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है तो, भारत की हिस्सेदारी में 2% से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

PM Mitra Park mp will be shine at Global Level पत्रिका(फोटो: सोशल मीडिया Modified by patrika.com)

भारतीय कपड़ा उद्योग से जुड़े अर्थशास्त्री डॉ. राकेश शर्मा कहते हैं, 'PM MITRA' पार्क और इतना बड़ा निवेश भारत के लिए ऐतिहासिक मोड़ कहा जा सकता है। अगर सही ढंग से लागू हुआ तो, यह मध्य प्रदेश को 'ग्राम से ग्लोबल' यात्रा पर ले जाएगा।'

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

इस निवेश के साथ ही राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में टेक्सटाइल से जुड़े नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसका सीधा लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो, अब तक सिर्फ IT या इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर निर्भर रहते थे।

ये भी पढ़ें

क्या क्रिकेट से राजनीति की पिच पर बैटिंग करने उतरेंगे महानआर्यमन, पिता-दादा ने भी ऐसे ही की थी शुरुआत
Patrika Special News
Mahanaraaryaman entry in politics know how

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

04 Sept 2025 05:14 pm

Published on:

04 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / Patrika Special / 12,508 करोड़ के निवेश से एमपी बनेगा ‘India का नया Textile Hub’, PM MITRA पार्क बदलेगा तस्वीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट