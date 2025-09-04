12,508 करोड़ के निवेश से एमपी बनेगा ‘India का नया Textile Hub’, PM MITRA पार्क बदलेगा तस्वीर

MP News: संजना कुमार@patrika.com: मध्य प्रदेश में 12,508 करोड़ का ऐतिहासिक टेक्सटाइल निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आने वाला है। PM MITRA पार्क (धार) में ट्राइडेंट, अरविंद मिल्स और अन्य कंपनियों की बड़ी भागीदारी होगी। इस निवेश से 18,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। बुनकरों से लेकर फैशन ब्रांड तक सभी के लिए फायदे का सौदा। यह पहल न सिर्फ Make in India को मजबूती देगी बल्कि, ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में भारत की स्थिति को और भी बेहतर करेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ही यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को 'ग्राम से ग्लोबल' यात्रा पर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।