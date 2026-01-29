Subhash Resignation Story : नेहरू नहीं गांधीजी के चलते सुभाष बोस ने दिया था अध्यक्ष पद से इस्तीफा, दूसरी बार कब पड़ी कांग्रेस पार्टी में फूट?

सुभाष वामपंथियों का पूर्ण समर्थन हासिल करने में असफल रहे, जिनका प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने दावा किया था। वहीं दूसरी ओर गांधी के समर्थकों ने स्वाभाविक रूप से सुभाष के प्रस्ताव के पक्ष में जोरदार भाषण दिए। पंत प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाले राजगोपालाचारी ने कहा, 'दो नावें हैं। एक पुरानी नाव है, जिसे महात्मा गांधी चला रहे हैं। दूसरे के पास एक नई नाव है। महात्मा गांधी एक अनुभवी नाविक हैं जो आपको सुरक्षित रूप से ले जा सकते हैं। यदि आप दूसरी नाव में जाते हैं, जो मुझे पता है कि लीक हो रही है, तो सब डूब जाएंगे, और नर्मदा नदी वास्तव में गहरी है। नया नाविक कहता है, "यदि आप मेरी नाव में नहीं आते हैं, तो कम से कम मेरी नाव को अपनी नाव से बांध दें।" यह भी असंभव है। हम एक लीक हो रही नाव को एक अच्छी नाव से नहीं बांध सकते, जिससे हम डूबने के खतरे में पड़ जाएं।' पंत का प्रस्ताव पारित हो गया और इससे सुभाष बोस मुश्किल हालात में पड़ गए।