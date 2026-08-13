Tourist Guide: ये 5 बुटीक होटल्स हैं एकदम जादुई, ट्रिप को यादगार बनाने के लिए यहां ठहरें

भारत में यात्रा करते समय अगर आप सामान्य होटल के बजाय कुछ अलग अनुभव चाहते हैं, तो बुटीक होटल अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बुटीक होटल आजकल ट्रेंडिंग हैं, इसलिए उन पर बात करेंगे। हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि सभी विकल्प बजट होटल नहीं हैं। कुछ प्रॉपर्टी प्रीमियम श्रेणी की हैं, लेकिन अपने खास डिजाइन, सीमित कमरों और व्यक्तिगत अनुभव के कारण अलग पहचान बनाती हैं। ये होटल्स कुछ मिसालें हैं: