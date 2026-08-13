Tourist Guide: ये 5 बुटीक होटल्स हैं एकदम जादुई, ट्रिप को यादगार बनाने के लिए यहां ठहरें

भारत के 5 बुटीक होटल, जहां ठहरना बनेगा यादगार अनुभव। ( फोटो: AI)
भारत में यात्रा करते समय अगर आप सामान्य होटल के बजाय कुछ अलग अनुभव चाहते हैं, तो बुटीक होटल अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बुटीक होटल आजकल ट्रेंडिंग हैं, इसलिए उन पर बात करेंगे। हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि सभी विकल्प बजट होटल नहीं हैं। कुछ प्रॉपर्टी प्रीमियम श्रेणी की हैं, लेकिन अपने खास डिजाइन, सीमित कमरों और व्यक्तिगत अनुभव के कारण अलग पहचान बनाती हैं। ये होटल्स कुछ मिसालें हैं:
मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में स्थित The Kin एक डिजाइन-केंद्रित बुटीक होटल है। होटल में 15 अलग-अलग तरह के कमरे और अनुभव हैं। इसके इंटीरियर में परिवार की यादों और दुनिया भर की यात्राओं से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलता है। होटल में टर्टुलिया नाम का इन-हाउस रेस्टोरेंट भी है।
होटल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह Veer Savarkar Marg, Shivaji Park में स्थित है। कमरे और सुविधाएं इसे मुंबई में पारंपरिक होटल से अलग अनुभव देती हैं।
जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में स्थित The Johri 19वीं सदी की हवेली को खूबसूरती से बहाल करके बनाया गया बुटीक होटल है। यहां सिर्फ पांच सुइट्स हैं और सभी सुइट्स पारंपरिक आंगन के आसपास बने हैं।
होटल में राजस्थान की स्थानीय कला, पारंपरिक सामग्री, पुराने फर्नीचर और टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया गया है। सुइट्स के नाम भी रत्नों से प्रेरित हैं। यह उन यात्रियों के लिए खास विकल्प है, जो जयपुर की विरासत को होटल के अनुभव के साथ महसूस करना चाहते हैं।
जोधपुर का The Rohet House दरअसल 1969 में स्थापित पारिवारिक घर है, जिसे अब एक निजी लग्जरी रेजिडेंस के रूप में विकसित किया गया है। यह करीब 14,000 वर्गफीट में फैला है। यहां छह सुइट्स और दो कमरे, स्विमिंग पूल, डाइनिंग रूम, लाउंज, बरामदे और गार्डन हैं। यहां का आकर्षण आधुनिक सुविधाओं के साथ राजस्थानी माहौल और निजी आवास जैसा अनुभव है।
सिंधुदुर्ग में स्थित Araqila को आधुनिक समुद्री किले की अवधारणा पर तैयार किया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह 25-कीज़ वाला बुटीक रिजॉर्ट है, जिसे समुद्र तट और आसपास के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप डिजाइन किया गया है।
होटल की आधिकारिक वेबसाइट इसे अरब सागर और एक लैगून के सामने स्थित बताती है। यहां सी-फेसिंग सुइट्स, प्राइवेट बीच, स्पा और अन्य अनुभव उपलब्ध हैं।
उदयपुर का Swaroop Vilas स्वरूप सागर झील के सामने स्थित बुटीक हेरिटेज होटल है। होटल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहां कुल 47 कमरे हैं, जिन्हें नौ अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कई कमरों से झील, पूल या गार्डन का दृश्य मिलता है।
यहां रूफटॉप बार, रेस्टोरेंट, गार्डन, स्विमिंग पूल और स्पा जैसी सुविधाएं हैं। होटल खुद इसे “Affordable luxury” यानी अपेक्षाकृत किफायती लग्जरी अनुभव के रूप में पेश करता है।
मुंबई में डिजाइन और शहर के बीच अनोखा ठहराव चाहते हैं तो The Kin पर विचार कर सकते हैं।
जयपुर में विरासत, स्थानीय कला और शांत माहौल चाहिए तो The Johri बेहतर विकल्प है।
जोधपुर में पारिवारिक विरासत और निजी रेजिडेंस जैसा अनुभव चाहिए तो Rohet House खास है।
समुद्र, प्रकृति और आधुनिक किले जैसा माहौल पसंद है तो Araqila अलग अनुभव देता है।
उदयपुर में झील के सामने ठहरने के साथ पूल, स्पा और अन्य सुविधाएं चाहिए तो Swaroop Vilas उपयोगी विकल्प है।
बुटीक होटल्स की खासियत सिर्फ कम कमरों या अलग डिजाइन में नहीं है। इनका फोकस स्थानीय संस्कृति, वास्तुकला, कला और व्यक्तिगत हॉस्पिटैलिटी पर भी होता है।
The Johri में जयपुर की कारीगरी और हवेली की विरासत दिखाई देती है, जबकि Rohet House में पारिवारिक इतिहास और राजस्थानी माहौल मिलता है। Araqila प्रकृति और समुद्र को अपने अनुभव का हिस्सा बनाता है, वहीं The Kin आधुनिक डिजाइन और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता है।
यात्रियों में ऐसे ठहराव की मांग बढ़ रही है, जहां होटल खुद यात्रा का हिस्सा बन जाए। बुटीक होटल इसी सोच पर काम करते हैं। छोटे पैमाने, अलग डिजाइन, स्थानीय कला और व्यक्तिगत सेवाएं इन्हें बड़े चेन होटल्स से अलग बनाती हैं।
हालांकि इन पांचों को एक साथ “बजट होटल” कहना सही नहीं होगा। Swaroop Vilas जैसे विकल्प अपेक्षाकृत किफायती हो सकते हैं, जबकि The Johri, Rohet House और Araqila प्रीमियम अनुभव देते हैं। इसलिए बुकिंग से पहले अपनी यात्रा की तारीख, कमरे की कैटेगरी और कुल बजट जरूर जांचें।
होटल की कीमतें सीजन, उपलब्धता, कमरे की श्रेणी और बुकिंग की तारीख के अनुसार बदल सकती हैं। इसलिए किसी पुराने रेट को स्थायी कीमत मानने के बजाय बुकिंग के समय उपलब्ध रेट देखना बेहतर है। ये होटलें महज सुझाव और मिसाल आधारित ट्रेंडिंग उदाहरण भर हैं, इन शहरों में ऐसी ही सुविधाओं वाली और बुटीक होटलें भी हैं ,जहां आप ठहर सकते हैं।
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