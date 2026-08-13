13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

क्या जानते हैं आप रानी अहिल्याबाई के प्रशासनिक रहस्य? जानें उनके अद्भुत शासन के 5 राज!

Rani Ahilyabai: क्या आप जानते हैं कि एक महिला कैसे अपने सूबे को न्याय, समृद्धि और संस्कृति के नए आयामों पर ले जा सकती है? रानी अहिल्याबाई होल्कर का शासन आज भी प्रशासनिक उत्कृष्टता और नारी सशक्तिकरण का प्रेरणास्त्रोत बना हुआ है!
3 min read
Google source verification

भारत

image

Sanjana Kumar

Aug 13, 2026

Rani Ahilyabai Holkar

Rani Ahilyabai Holkar: रानी अहिल्याबाई के शासन के 5 अद्भुत राज (AI Creative)

Rani Ahilyabai Holkar: रानी अहिल्याबाई होल्कर का शासनकाल भारतीय इतिहास में प्रशासनिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। 31 मई 1725 को जन्मी अहिल्याबाई ने 11 दिसंबर 1767 को मालवा की गद्दी संभाली और 13 अगस्त 1795 को उनका निधन हुआ। उनका शासन न केवल न्यायप्रिय और जनहितैषी था, बल्कि दूरदर्शी, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी था। उनके पिता मानकोजी शिंदे अहमदनगर जिले के चोंडी गांव के पाटील थे, और उस दौर में जब लड़कियों की शिक्षा दुर्लभ थी, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ना-लिखना सिखाया, यह शुरुआती संस्कार आगे चलकर उनके प्रशासनिक कौशल की नींव बना।

प्रशासन में पारंगतता और न्यायप्रियता

अहिल्याबाई ने अपनी सास गौतमाबाई होल्कर और ससुर मल्हारराव होल्कर से प्रशासन, लेखा-जोखा और राजनीति की बारीकियां सीखीं। मल्हारराव युद्ध में व्यस्त रहते, तब वे पत्रों के माध्यम से उन्हें शासन, रणनीति और न्याय व्यवस्था के निर्देश भेजते थे। उनके शासन में न्याय व्यवस्था तेज, सरल और प्रभावी थी। गांव-गांव पंचायती व्यवस्था और न्यायालय स्थापित किए गए, जिससे आम जनता को न्याय आसानी से मिल सके। पति खंडेराव की 1754 में कुम्हेर की लड़ाई में मृत्यु के बाद और फिर ससुर मल्हारराव के निधन के बाद, अहिल्याबाई ने स्वयं मालवा की बागडोर संभाली। यह उस दौर के लिए एक असाधारण कदम था, क्योंकि महिलाओं का सीधे शासन संभालना दुर्लभ था।

राजस्व और वित्तीय प्रबंधन

अहिल्याबाई ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और मालवा को आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में बदल दिया। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया, किसानों पर बोझ कम किया और बटाई (धान्य या नगद में हिस्सा) व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाया। सैन्य शक्ति के बजाय कूटनीति और प्रशासनिक स्थिरता पर उनका जोर राज्य के खजाने को मजबूत बनाने में सहायक रहा।

जनहित और सामाजिक समावेशिता

उनका शासन गरीब, किसान, विधवा और जनजाति समुदायों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील था। भील जैसे समुदायों के साथ उनके संबंध सहयोग और भरोसे पर आधारित थे, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रही।

सार्वजनिक कल्याण और सांस्कृतिक निर्माण

अहिल्याबाई ने महेश्वर में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। महेश्वरी साड़ियां आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने देशभर में मंदिर, घाट, धर्मशाला, कुएं और विश्रामगृह बनवाए। उनका सबसे उल्लेखनीय कार्य वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का 1780 में पुनर्निर्माण था, जिसे औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने के लगभग सौ साल बाद उन्होंने अपने संसाधनों से फिर खड़ा किया। इसी प्रयास के तहत उन्होंने गंगा तट पर अहिल्या घाट भी बनवाया, ताकि तीर्थयात्रियों को स्नान के लिए एक व्यवस्थित स्थान मिल सके। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में भी योगदान दिया और द्वारका, उज्जैन, नासिक जैसे कई तीर्थ स्थलों पर धर्मशालाएं व मंदिर बनवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज भी उनकी एक प्रतिमा स्थापित है, जो उनके इस योगदान की याद दिलाती है।

कृषि, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास

अहिल्याबाई ने छोटी नहरों और तालाबों का जाल बिछाकर जल संरक्षण की नींव रखी। उन्होंने कपास और मसालों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह दृष्टिकोण आज के जल प्रबंधन और कृषि विकास के लिए प्रेरणादायक है।

नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार

एक महिला होते हुए स्वयं राजगद्दी संभालना ही अपने आप में उस दौर के लिए एक बड़ा सामाजिक संदेश था। अहिल्याबाई ने युद्धों में सेना का नेतृत्व भी किया और एक कुशल तीरंदाज मानी जाती थीं। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखाई, जो उस समय की सामाजिक परंपराओं से आगे की सोच थी।

नैतिक शासन और समावेशी नेतृत्व

अहिल्याबाई को इतिहासकारों ने नैतिक नेतृत्व और समावेशी शासन का आदर्श बताया है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन के ने उन्हें दार्शनिक रानी (The Philosopher Queen) की उपाधि दी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में उनके तीस वर्षों के शासन को न्यायपूर्ण, समृद्ध और लोकप्रिय शासन के रूप में याद किया। उन्हें 'पुण्यश्लोक' (पवित्र स्मृति वाली) की उपाधि से भी जाना जाता है।

दीर्घकालिक स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन

अहिल्याबाई ने अपने शासन में सैन्य शक्ति पर निर्भरता कम रखी और प्रशासनिक निरंतरता, वित्तीय संतुलन, कूटनीतिक संतुलन और तैयार सैन्य व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। यह दृष्टिकोण आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों से मेल खाता है।

आज का संदर्भ और प्रेरणा

आज, जब हम जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, न्यायपूर्ण प्रशासन और ग्रामीण विकास की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब अहिल्याबाई का शासन मॉडल हमें प्रेरणा देता है। उनकी विरासत को आज भी सम्मानित किया जाता है। इंदौर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदौर विश्वविद्यालय (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय) उनके नाम पर हैं और भारत सरकार ने 1996 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। मई 2025 में उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि दी और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया गया।

रानी अहिल्याबाई होल्कर का शासनकाल प्रशासनिक दक्षता, न्यायप्रियता, सामाजिक समावेशिता और सांस्कृतिक संवर्धन का उदाहरण है। उन्होंने न केवल महेश्वर को समृद्ध बनाया, बल्कि पूरे भारत में जनकल्याण और नैतिक शासन की मिसाल कायम की। आज के समय में उनकी दूरदर्शिता और जनहितैषी नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति वही है, जो जनता के कल्याण में झुककर काम करे।

अब अगला कदम क्या?

उनकी विरासत से प्रेरणा लेकर आज के प्रशासक, छात्र और नीति निर्माता यह सोच सकते हैं कि कैसे न्याय, समावेशिता और नैतिकता को आधुनिक शासन में स्थान दिया जाए और कैसे अहिल्याबाई के मॉडल को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है।

तवे पर पानी की बूंद डालते ही वह नाचने क्यों लगती है? रसोई में रोज दिखने वाली इस घटना के पीछे है बड़ा रोचक विज्ञान

ये भी पढ़ें
Tawa Water Drop Leidenfrost Effect

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 01:40 pm

Published on:

13 Aug 2026 01:40 pm

Hindi News / Patrika+ / क्या जानते हैं आप रानी अहिल्याबाई के प्रशासनिक रहस्य? जानें उनके अद्भुत शासन के 5 राज!

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

क्या ब्राज़ील की काली मिर्च भारतीय बाज़ार पर बढ़ा रही है दबाव? जानें इसके पीछे की कहानी!

Pepper in Market News
Patrika+

डिग्री हाथ में, नौकरी दूर! क्या कॉलेज युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर पा रहे हैं?

Graduate Employability in India
Patrika+

धागों का नया दौर: क्रोशिया से खिलती रक्षाबंधन की नई रंगत, कीपसेक से लेकर लुंबा राखियों तक के बारे में जानें

Rakhi
Patrika+

इंसान के दिमाग की हर कोशिका में छिपी है ‘मिनी कंप्यूटर’ जैसी ताकत, नई रिसर्च का खुलासा

Human Brain Research News
Patrika+

इंसाफ की पहली कुर्सी: जानिए कौन थे भारत के पहले CJI हरिलाल जे. कानिया, जो पद पर रहते-रहते ही चल बसे थे

india first CJI
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.