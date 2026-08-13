क्या जानते हैं आप रानी अहिल्याबाई के प्रशासनिक रहस्य? जानें उनके अद्भुत शासन के 5 राज!

अहिल्याबाई ने महेश्वर में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। महेश्वरी साड़ियां आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने देशभर में मंदिर, घाट, धर्मशाला, कुएं और विश्रामगृह बनवाए। उनका सबसे उल्लेखनीय कार्य वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का 1780 में पुनर्निर्माण था, जिसे औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने के लगभग सौ साल बाद उन्होंने अपने संसाधनों से फिर खड़ा किया। इसी प्रयास के तहत उन्होंने गंगा तट पर अहिल्या घाट भी बनवाया, ताकि तीर्थयात्रियों को स्नान के लिए एक व्यवस्थित स्थान मिल सके। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में भी योगदान दिया और द्वारका, उज्जैन, नासिक जैसे कई तीर्थ स्थलों पर धर्मशालाएं व मंदिर बनवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज भी उनकी एक प्रतिमा स्थापित है, जो उनके इस योगदान की याद दिलाती है।