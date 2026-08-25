वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या लागू है, क्या रुका और आगे क्या होगा?

अदालत ने कहा कि धारा 3C के तहत टाइटल का विवाद अंतिम रूप से ट्रिब्यूनल में तय होने तक वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर विवादित संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ ही मानी जाएगी। बल्कि इसका मतलब है कि अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया से होगा और तब तक स्थिति को अचानक बदलने से रोका जाएगा।