ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए WhatsApp का Two-Step Verification कैसे सेट करें?

Two-Step Verification के बाद ये सावधानियां भी रखें

OTP या WhatsApp का रजिस्ट्रेशन कोड किसी को न बताएं।

Two-Step Verification PIN भी किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।

अनजान नंबरों से आए संदेशों को ब्लॉक और रिपोर्ट करें।

WhatsApp को हमेशा अपडेटेड रखें।

अपने फोन में स्क्रीन लॉक और बायोमेट्रिक सुरक्षा जरूर रखें।

WhatsApp में Linked Devices की सूची समय-समय पर जांचें और अनजान डिवाइस को लॉग आउट करें।

केवल WhatsApp का आधिकारिक ऐप इस्तेमाल करें।

