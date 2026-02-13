मालदार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करोड़ों का सोना चाँदी आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई

बीकानेर में पंचायतीराज विभाग के शुभकरण परिहार (छींपा) कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत कानासर पंचायत समिति बाप, जिला फलोदी हाल पदस्थापित ग्राम पंचायत उदट पंचायत समिति बाप, जिला फलोदी के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में आज 05 ठिकानों पर सर्च कार्यवाही फोटो नौशाद अली
बीकानेर में पंचायतीराज विभाग के शुभकरण परिहार (छींपा) कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत कानासर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई, करीब 75 लाख रुपये नकद बरामद1 किलो से अधिक सोना और करीब 2 किलो चांदी मिलने की पुष्टि फोटो नौशाद अली
बीकानेर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर रेड करते हुए 1 किलो सोना व 2 किलो चांदी के आभूषण, 75 लाख नगद,17 हेक्टेयर जमीन व गाड़िया मिली है। एसीबी ने पड़िहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। फ़ोटो - फोटो नौशाद अली
बीकानेर में उक्त गोपनीय शिकायत का एसीबी एसयू बीकानेर के द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तो आरोपी के द्वारा अपनी वैध आय का 938 प्रतिशत अधिक अवैध परिसम्पतियां अर्जित करने के तथ्य मिलने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसी क्रम में आज श्री भूवन भुषण यादव, उपमहानिरीक्षक ए सी बी रेंज बीकानेर के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार एसीबी चौकी बीकानेर व एसीबी चौकी एसयू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार मय टीम के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारण्ट प्राप्त किये जाकर ब्यूरो की विभिन्न टीमों द्वारा अल सुबह आरोपी के 05 ठिकानों पर सर्च कार्यवाही की गई। फोटो नौशाद अली
बीकानेर में पंचायतीराज विभाग के शुभकरण परिहार (छींपा) कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत कानासर आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी के मकान संख्या 10 मातेश्वरी इन्कलेव कॉलोनी, वैष्णोधाम के सामने से करीब 75 लाख रूपये नकद मिलने की पुष्टि हुई है। फोटो नौशाद अली
