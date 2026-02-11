11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह का

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Naushad Ali

Feb 11, 2026

Collective service of Pushkarna Brahmin community

बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। नत्थूसर गेट के अंदर प्रथम विष्णुरूपी दूल्हे को बाइक की चाबी भेंट करते हुए।फोटो नौशाद अली।

Collective service of Pushkarna Brahmin community

बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह समारोह का जिसे शहर में शादियों का ओलंपिक भी कहा जाता है। विष्णुरूपी दुल्हें  जब अपनी लक्ष्मी स्वरूप वधू से विवाह करने निकले, तो शहर की हर गली-मोहल्लों व चौक चौराहे पर पारम्परिक गीतों के स्वरों से पूरा शहर उत्सवी माहौल से सराबोर हो गया। पौराणिक गणवेश वाले आने वाले दूल्हों की कई संस्थाओ की और से सम्मानित भी किया गया। इन दूल्हों को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और बहार से आए लोगो चौक चौराहे पर मौजूद रहे फोटो नौशाद अली

Collective service of Pushkarna Brahmin community

प्रतीकात्मक बाल स्वरूप में विष्णुरूपी दूल्हा।।फोटो नौशाद अली।

Collective service of Pushkarna Brahmin community

मोहता चौक समारोह में मंच पर उपस्थित विधायक जेठानंद व्यास व अन्य। फोटो नौशाद अली

Collective service of Pushkarna Brahmin community

बीकानेर शहर पुष्करणा साया पर नत्थूसर गेट के अंदर विष्णुरूपी दूल्हों के सम्मान स्थल पर एकत्रित शहरवासी।।फोटो नौशाद अली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Feb 2026 02:46 pm

Published on:

11 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह का

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

पुष्करणा सावा – परकोटा बनेगा छत, शहरवासी बारात

पुष्करणा सावे के अवसर पर सजा गोकुल सर्कल।
बीकानेर

रेल संरक्षा से जुड़े प्रत्येक पहलू पर चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश

बैठक के दौरान।
बीकानेर

इस बार 6 दिन का होगा बीकानेर थिएटर फेस्टिवल

फाइल फोटो
बीकानेर

दरबार की अनुमति से सावा, बीकानेर स्टेट के कर्मचारियों को मिलता था अवकाश

विष्णुरूपी दूल्हे। (फाइल फोटो)
बीकानेर

खेजड़ी महापड़ाव: सरकार का पक्ष रखने के लिए संतों का इंतजार, अमावस्या मेले में होगा बड़ा फैसला

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.