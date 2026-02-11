बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह का

बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह समारोह का जिसे शहर में शादियों का ओलंपिक भी कहा जाता है। विष्णुरूपी दुल्हें जब अपनी लक्ष्मी स्वरूप वधू से विवाह करने निकले, तो शहर की हर गली-मोहल्लों व चौक चौराहे पर पारम्परिक गीतों के स्वरों से पूरा शहर उत्सवी माहौल से सराबोर हो गया। पौराणिक गणवेश वाले आने वाले दूल्हों की कई संस्थाओ की और से सम्मानित भी किया गया। इन दूल्हों को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और बहार से आए लोगो चौक चौराहे पर मौजूद रहे फोटो नौशाद अली