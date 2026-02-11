बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह का

बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। नत्थूसर गेट के अंदर प्रथम विष्णुरूपी दूल्हे को बाइक की चाबी भेंट करते हुए।फोटो नौशाद अली।
बीकानेर शहर का परकोटा आज पूरी तरह शादी का मण्डप बना नजर आया। मौका था पुष्करण समाज के सामूहिक विवाह समारोह का जिसे शहर में शादियों का ओलंपिक भी कहा जाता है। विष्णुरूपी दुल्हें जब अपनी लक्ष्मी स्वरूप वधू से विवाह करने निकले, तो शहर की हर गली-मोहल्लों व चौक चौराहे पर पारम्परिक गीतों के स्वरों से पूरा शहर उत्सवी माहौल से सराबोर हो गया। पौराणिक गणवेश वाले आने वाले दूल्हों की कई संस्थाओ की और से सम्मानित भी किया गया। इन दूल्हों को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और बहार से आए लोगो चौक चौराहे पर मौजूद रहे फोटो नौशाद अली
प्रतीकात्मक बाल स्वरूप में विष्णुरूपी दूल्हा।।फोटो नौशाद अली।
मोहता चौक समारोह में मंच पर उपस्थित विधायक जेठानंद व्यास व अन्य। फोटो नौशाद अली
बीकानेर शहर पुष्करणा साया पर नत्थूसर गेट के अंदर विष्णुरूपी दूल्हों के सम्मान स्थल पर एकत्रित शहरवासी।।फोटो नौशाद अली।
