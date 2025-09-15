Dental Conference Raipur: दंत स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर डेंटल कॉन्फ्रेंस में हुआ सारगर्भित संवाद

इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (Indian Dental Association Chhattisgarh) राज्य शाखा द्वारा रायपुर में तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित की गई थी। इसके आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यक्रम में शामिल हुए।
डेंटल कॉन्फ्रेंस (Dental Conference Raipur) में स्मृति चिह्न देकर अतिथियों का सम्मान किया गया।
इंडियन डेंटल एसोसिएशन (IDA) छत्तीसगढ़ की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया गया।
डेंटल कॉन्फ्रेंस में विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह (Assembly Speaker Dr. Raman Singh) ने दंत स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित संवाद किया।
डिप्टी सीएम अरुण साव (Deputy CM Arun Sao) ने कहा कि दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक तकनीकों का आविष्कार हुआ है, जिससे उपचार की पद्धति में बदलाव देखने को मिला है। इन सब विषयों पर देशभर से पहुंचे डेंटिस्ट (Dentist) ने कॉन्फ्रेंस में चर्चा की है। इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा।
इस अवसर पर मुंबई (Mumbai) के डेंटल विशेषज्ञ डॉ. संदेश मयेकर, डॉ. अरविंद सिंह, डॉ. विवेक लाठ, डॉ. वैभव तिवारी, डॉ. लोकेश, डॉ. आशीष अग्रवाल, डॉ. चिराग जोशी, डॉ. अभिनव शितूत, डॉ. राजीव सिंह एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।
