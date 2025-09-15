Dental Conference Raipur: दंत स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर डेंटल कॉन्फ्रेंस में हुआ सारगर्भित संवाद

डिप्टी सीएम अरुण साव (Deputy CM Arun Sao) ने कहा कि दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक तकनीकों का आविष्कार हुआ है, जिससे उपचार की पद्धति में बदलाव देखने को मिला है। इन सब विषयों पर देशभर से पहुंचे डेंटिस्ट (Dentist) ने कॉन्फ्रेंस में चर्चा की है। इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा।