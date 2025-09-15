Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Dental Conference Raipur: दंत स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर डेंटल कॉन्फ्रेंस में हुआ सारगर्भित संवाद

Raipur: इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा राजधानी में आयोजित डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव हुए शामिल...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 15, 2025

Dental Conference Raipur

इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ (Indian Dental Association Chhattisgarh) राज्य शाखा द्वारा रायपुर में तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित की गई थी। इसके आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव कार्यक्रम में शामिल हुए।

Dental Conference Raipur

डेंटल कॉन्फ्रेंस (Dental Conference Raipur) में स्मृति चिह्न देकर अतिथियों का सम्मान किया गया।

Dental Conference Raipur

इंडियन डेंटल एसोसिएशन (IDA) छत्तीसगढ़ की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

Dental Conference Raipur

डेंटल कॉन्फ्रेंस में विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह (Assembly Speaker Dr. Raman Singh) ने दंत स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित संवाद किया।

Dental Conference Raipur

डिप्टी सीएम अरुण साव (Deputy CM Arun Sao) ने कहा कि दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक तकनीकों का आविष्कार हुआ है, जिससे उपचार की पद्धति में बदलाव देखने को मिला है। इन सब विषयों पर देशभर से पहुंचे डेंटिस्ट (Dentist) ने कॉन्फ्रेंस में चर्चा की है। इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

Dental Conference Raipur

इस अवसर पर मुंबई (Mumbai) के डेंटल विशेषज्ञ डॉ. संदेश मयेकर, डॉ. अरविंद सिंह, डॉ. विवेक लाठ, डॉ. वैभव तिवारी, डॉ. लोकेश, डॉ. आशीष अग्रवाल, डॉ. चिराग जोशी, डॉ. अभिनव शितूत, डॉ. राजीव सिंह एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

health news

रायपुर

Updated on:

15 Sept 2025 02:44 am

Published on:

15 Sept 2025 02:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Dental Conference Raipur: दंत स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर डेंटल कॉन्फ्रेंस में हुआ सारगर्भित संवाद

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती

Breaking News
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर होगी भर्ती

CG Government Job
रायपुर

क्यूआर कोड से किसान सीधे बेच सकेंगे अपनी फसल, देशभर के खरीदारों से होगा संपर्क… CM ने बताया किसानों की आय बढ़ाने का मास्टर प्लान

मुख्यमंत्री ने किसान कॉल सेंटर का किया शुभारम्भ (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

जशपुर जम्बूरी का दूसरा सीजन 6 से 9 नवंबर तक: रोमांच, संस्कृति और सामुदायिक अनुभवों का मिलेगा संगम, जानें जिले के पर्यटन को दे रहा नई पहचान

जशपुर जम्बूरी का दूसरा सीजन 6 से 9 नवंबर तक (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

CG में पर्यटन की नई पहल.. इन गांवों में शुरू हुआ होम-स्टे योजना, संस्कृति और परंपराओं को मिलेगा वैश्विक मंच

CG Tourism
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.