युवा उत्सव में हुआ छत्तीसगढ़ के दर्शन, SEE PICS

रायपुर। राजधानी के पं रविशंकर विश्वविद्यालय में त्रिदिवसीय युवा उत्सव की शुरुआत हुई।
बुधवार को हुए अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपना शानदार प्रस्तुत इस अवसर पर दिया।
छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक की संस्कृति की झलक नृत्य में उतरा।
छत्तीसगढ़ की ज्योत-ज्वारा, राउत नाचा, बस्तरिया डांस, सरगुजा का करमा नृत्य हुआ।
अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभागी मंच पर प्रस्तुति देते हुए।
अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभागी मंच पर प्रस्तुति देते हुए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़