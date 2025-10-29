Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

युवा उत्सव में हुआ छत्तीसगढ़ के दर्शन, SEE PICS

युवा उत्सव में हुआ छत्तीसगढ़ के दर्शन

रायपुर

image

Trilochan Das Manikpuri

Oct 29, 2025

inter college competition

रायपुर। राजधानी के पं रविशंकर विश्वविद्यालय में त्रिदिवसीय युवा उत्सव की शुरुआत हुई।

inter college competition

बुधवार को हुए अंतर म​हाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपना शानदार प्रस्तुत इस अवसर पर दिया।

inter college competition

छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक की संस्कृति की झलक नृत्य में उतरा।

inter college competition

छत्तीसगढ़ की ज्योत-ज्वारा, राउत नाचा, बस्तरिया डांस, सरगुजा का करमा नृत्य हुआ।

inter college competition

अंतर म​हाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभागी मंच पर प्रस्तुति देते हुए।

inter college competition

अंतर म​हाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभागी मंच पर प्रस्तुति देते हुए।

रायपुर

Published on:

29 Oct 2025 09:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / युवा उत्सव में हुआ छत्तीसगढ़ के दर्शन, SEE PICS

रायपुर
