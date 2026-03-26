Khelo India: छत्तीसगढ़ में जनजातीय शक्ति के खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ

छत्तीसगढ़ की धरती 25 मार्च को एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में देश के प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (Khelo India Tribal Games) का भव्य शुभारंभ हुआ।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय आयोजन की आधिकारिक घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
रायपुर (Raipur) में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्धाटन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और अतिविशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव थे।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्धाटन समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। हॉकी इंडिया (Hockey India) के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और ओलंपिक (Olympics) पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गौरव प्रदान किया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुनील सोनी, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, इंद्र कुमार साव, महापौर मीनल चौबे, मुख्य सचिव विकासशील सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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