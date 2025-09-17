31 अक्टूबर को आएंगे PM Modi और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर देंगे सौगातें

PM Modi के आगमन की तैयारी बैठक में डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव, डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा, संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायकगण अजय चंद्राकर, प्रबोध मिंज, भावना बोहरा व अनुज शर्मा, मुख्य सचिव (Chief Secretary) अमिताभ जैन, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।