31 अक्टूबर को आएंगे PM Modi और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर देंगे सौगातें

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के छत्तीसगढ़ आगमन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण और अन्य कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस (Chhattisgarh State Foundation Day) पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने बताया कि पीएम मोदी 1 नवंबर को नवा रायपुर (Nava Raipur) में नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नए विधानसभा परिसर में पौधरोपण भी करेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) प्रवास की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियों को समयबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
PM Modi के आगमन की तैयारी बैठक में डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव, डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा, संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायकगण अजय चंद्राकर, प्रबोध मिंज, भावना बोहरा व अनुज शर्मा, मुख्य सचिव (Chief Secretary) अमिताभ जैन, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
