Raipur: रंगपंचमी महोत्सव में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों (Farmers) के लिए होली का त्योहार विशेष खुशियां लेकर आया है। राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान (Dhan) उपार्जन के अंतर की राशि के रूप में किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपए की बड़ी राशि होली से पहले ही अंतरित की गई है। इससे प्रदेश के अन्नदाताओं के घरों में खुशियों का माहौल है और होली का उत्साह भी दोगुना हो गया है।