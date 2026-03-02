​Raipur: सीएम साय बोले- सिख गुरुओं की सीख और बलिदान हम सभी को देती है प्रेरणा

स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (Gurdwara Management Committee) रायपुर की ओर से सीएम विष्णुदेव साय को कृपाण भेंट की गई। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा सहित सिख समाज (Sikh Community) के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।