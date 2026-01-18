18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: महाराष्ट्र गए बस्तर संभाग के पंचायत प्रतिनिधि

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गृहमंत्री विजय शर्मा भी थे मौजूद।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 18, 2026

Bastar

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 जनवरी को रायपुर (Raipur) स्थित सीएम हाउस से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (National Gram Swaraj Abhiyan) के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल को प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण के लिए रवाना किया।

Bastar

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य की पंचायत राज व्यवस्था का अध्ययन कराने के लिए 18 जनवरी से 23 जनवरी तक मुंबई (Mumbai) भेजा जा रहा है।

Bastar

प्रथम चरण में बस्तर (Bastar) के 60 पंचायत प्रतिनिधि एवं नोडल अधिकारी 18 से 23 जनवरी तक महाराष्ट्र की उन्नत पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) का अध्ययन करेंगे।

Bastar

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि यह अध्ययन भ्रमण पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन में सहायक होगा और इससे प्राप्त अनुभवों का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के ग्रामीण विकास को मिलेगा।

Bastar

इस मौके पर डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा, भाजपा (BJP) विधायक लता उसेंडी, बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संचालक प्रियंका महोबिया सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Published on:

18 Jan 2026 03:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: महाराष्ट्र गए बस्तर संभाग के पंचायत प्रतिनिधि

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सौजन्य मुलाकात, निर्वाचन में मिली सफलता पर दी बधाई

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सौजन्य मुलाकात, निर्वाचन में मिली सफलता पर दी बधाई
newsupdate

पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खुलेआम रेत का काला कारोबार, विभाग की नाक के नीचे लाखों का अवैध भंडारण उजागर

पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खुलेआम रेत का काला कारोबार, विभाग की नाक के नीचे लाखों का अवैध भंडारण उजागर
रायपुर

Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेला 1 से 15 फरवरी तक, तैयारी जोरों पर, संभागायुक्त ने किया निरीक्षण

Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेला 1 से 15 फरवरी तक, तैयारी जोरों पर, संभागायुक्त ने किया निरीक्षण
रायपुर

CG Fire News:रायपुर के DEO आफिस में लगी आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मचा हड़कंप

CG Fire News:रायपुर के DEO आफिस में लगी आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मचा हड़कंप
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 1 फरवरी को, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी…

CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 1 फरवरी को, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी…
newsupdate
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.