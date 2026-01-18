Raipur: महाराष्ट्र गए बस्तर संभाग के पंचायत प्रतिनिधि

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 जनवरी को रायपुर (Raipur) स्थित सीएम हाउस से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (National Gram Swaraj Abhiyan) के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल को प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण के लिए रवाना किया।
भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य की पंचायत राज व्यवस्था का अध्ययन कराने के लिए 18 जनवरी से 23 जनवरी तक मुंबई (Mumbai) भेजा जा रहा है।
प्रथम चरण में बस्तर (Bastar) के 60 पंचायत प्रतिनिधि एवं नोडल अधिकारी 18 से 23 जनवरी तक महाराष्ट्र की उन्नत पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) का अध्ययन करेंगे।
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि यह अध्ययन भ्रमण पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन में सहायक होगा और इससे प्राप्त अनुभवों का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के ग्रामीण विकास को मिलेगा।
इस मौके पर डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा, भाजपा (BJP) विधायक लता उसेंडी, बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संचालक प्रियंका महोबिया सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
