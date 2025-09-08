Raipur: भारतीय संस्कृति की आत्मा है संस्कृत, हमें इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा: सीएम साय

सीएम साय ने कहा कि संस्कृत शिक्षा आधुनिक युग में भी प्रासंगिक और उपयोगी है। संस्कृत भाषा और साहित्य हमारी विरासत का आधार हैं, जिन्हें हमें संरक्षित और संवर्धित करना चाहिए। संस्कृत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमें इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा।