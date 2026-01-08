Crime News: ये कैसी पुलिसिंग : सदमे में बेटी ने यह उठाया खौफनाक कदम, परिवार की खुशियां उजड़ी

तलाश में पुलिस कभी रात 12 बजे, तो कभी 4 बजे उनके घर मारुति रेसीडेंसी में छापा मारती थी। घर में महेश की पत्नी और बेटी अनिमा रहते थे। बुधवार को मंदिरहसौद पुलिस फिर उनके घर पहुंची। उस समय अनिमा और उसकी मां व दादी थीं। पुलिस पूछताछ करने के लिए उसकी मां को थाने ले गई। इससे अनिमा सदमे में आ गई। मां को थाने ले जाने से दुखी अनिमा ने करीब आधे घंटे बाद अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर उसने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें अपने करियर, परिवार और पुलिस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है।