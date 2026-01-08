Crime News: ये कैसी पुलिसिंग : सदमे में बेटी ने यह उठाया खौफनाक कदम, परिवार की खुशियां उजड़ी
राजधानी में पुलिस कार्रवाई के चलते एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं। एनडीपीएस के मामले में आरोपी की तलाश में लगी पुलिस उसकी पत्नी को थाने ले गई। इससे उसकी बेटी सदमे में आ गई। उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृत युवती ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें पुलिस पर आरोप लगाने की चर्चा है। पूरा मामला अमलीडीह के मारुति रेसीडेंसी का है। राजेंद्र नगर पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।
करीब 3 साल पहले महेश पटेल मंदिरहसौद इलाके में गांजा तस्करी करते पकड़े गए थे। इस मामले में वे जेल गए थे। बाद में जमानत पर छूट गए। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ नाश्ते का ठेला लगा रहे थे। कुछ दिन पहले मंदिरहसौद पुलिस ने फिर महेश की तलाश शुरू कर दी। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था। पुलिस से बचने के लिए करीब दो माह पहले वह फरार हो गया।
तलाश में पुलिस कभी रात 12 बजे, तो कभी 4 बजे उनके घर मारुति रेसीडेंसी में छापा मारती थी। घर में महेश की पत्नी और बेटी अनिमा रहते थे। बुधवार को मंदिरहसौद पुलिस फिर उनके घर पहुंची। उस समय अनिमा और उसकी मां व दादी थीं। पुलिस पूछताछ करने के लिए उसकी मां को थाने ले गई। इससे अनिमा सदमे में आ गई। मां को थाने ले जाने से दुखी अनिमा ने करीब आधे घंटे बाद अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर उसने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें अपने करियर, परिवार और पुलिस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है।
अनिमा सीए इंट्रेस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। दो दिन पहले ही उसने अपनी मौसी से इसका फॉर्म भरवाया था। इसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल मंगाई थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस के रवैए को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस का तरीका ठीक नहीं था। इसके चलते युवती को खुदकुशी करनी पड़ी। इससे पहले भी पुलिस कई बार रात में उनके फ्लैट में आ चुकी है।
युवती ने खुदकुशी की है। सुसाइड नोट मिला है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। मृतका के पिता के खिलाफ एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तारी वारंट था।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग