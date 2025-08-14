Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

कमरछठ माता से महिलाओं ने संतान की लंबी आयु की कामना, SEE PIC

कमरछठ माता से महिलाओं ने संतान की लंबी आयु की कामना, SEE PIC

रायपुर

Trilochan Das Manikpuri

Aug 14, 2025

Kamarchhat (Halshasthi) fast worship

रायपुर। ​महिलाएं कमरछठ (हलषष्ठी) व्रत पूजा करने के लिए गुरुवार को उपवास रखा था। इस अवसर पर शहर के पुरानी बस्ती, सुन्दर नगर, आमापारा, रामसागर पारा, फाफाडीह, गुढ़ियारी, शंकर नगर, शांति नगर, अवंति विहार, तेलीबांधा, संतोषी नगर, पचपेड़ी नाका के अलावा अन्य जगहों पर महिलाएं पूजा करते नजर आई। जगह-जगह सगरी खोदकर उसे सजाया गया। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया। षष्ठी पर श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जन्म की तिथि है, जिन्हें हलधर कहा जाता है। व्रत पूजन के दिन महिलाएं हल चले हुए खेत में पैर नहीं रखती हैं। न ही उसमें उगने वाली फसल को ग्रहण करती हैं। इस कारण फसही चावल का भोग लगाया।

Kamarchhat (Halshasthi) fast worship

भाजी का बड़ा महत्व: विधि विधान से होने वाली पूजा में प्रमुख रूप से 6 प्रकार की भाजी की सब्जी एवं बिना हल चले चावल का विशेष महत्व है। पत्तल, दोना, लाई भैंस का दही, भैंस का दूध, भैंस का घी का पूजा में उपयोग किया गया। भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा की गई, जहां पर भगवान से प्रार्थना कर संतान की रक्षा का आशीर्वाद मांगा।

Kamarchhat (Halshasthi) fast worship

राजधानी के एक्सप्रेस-वे फाफाडीह के नीचे हलषष्ठी के दौरान कथा सुनते महिलाएं।

Kamarchhat (Halshasthi) fast worship

राजधानी के रायपुरा में महिलाएं वि​धि विधान से पूजा करती हुई।

Kamarchhat (Halshasthi) fast worship

राजधानी के परशुराम चौक भनपुरी गोवर्धन नगर में भगवान का पूजा करती महिलाएं।

Kamarchhat (Halshasthi) fast worship

राजधानी के देवेंद्र नगर सेक्टर 3 में शिव मंदिर के पास हलषष्ठी पूजा महिलाएं करती हुई ।

Kamarchhat (Halshasthi) fast worship

राजधानी के दुर्गा मंदिर श्रीनगर में महिलाएं पूजा के समय दूध सगरी में डालती हुई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रायपुर

Updated on:

14 Aug 2025 08:36 pm

Published on:

14 Aug 2025 08:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कमरछठ माता से महिलाओं ने संतान की लंबी आयु की कामना, SEE PIC

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ का सुगंधित पसहर चावल, त्योहारों और व्रत-पूजा का खास अनाज, जानें मान्यता…

छत्तीसगढ़ का सुगंधित पसहर चावल(photo-patrika)
Patrika Special News

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया कमाल,जन्म से दृष्टिहीन बालिका अब देखेगी किसी और की आँखों से दुनिया

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया कमाल,जन्म से दृष्टिहीन बालिका अब देखेगी किसी और की आँखों से दुनिया
रायपुर

Independence Day 2025: देशप्रेम की चढ़ाई: छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही और उनका गौरवशाली सफर, जानें

देश-विदेश की ऊंची चोटियों पर फहराया तिरंगा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: युवक को जेल से छुड़ाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग, तीन पर केस दर्ज

CG News: युवक को जेल से छुड़ाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग, तीन पर केस दर्ज
रायपुर

Monsoon 2025: एक्टिव हो रहा नया सिस्टम! अगले 5 दिन तक भारी से अतिभारी के आसार, बस्तर समेत कई जिलों में दिखेगा असर

Rain Alert
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.