कमरछठ माता से महिलाओं ने संतान की लंबी आयु की कामना, SEE PIC

रायपुर। ​महिलाएं कमरछठ (हलषष्ठी) व्रत पूजा करने के लिए गुरुवार को उपवास रखा था। इस अवसर पर शहर के पुरानी बस्ती, सुन्दर नगर, आमापारा, रामसागर पारा, फाफाडीह, गुढ़ियारी, शंकर नगर, शांति नगर, अवंति विहार, तेलीबांधा, संतोषी नगर, पचपेड़ी नाका के अलावा अन्य जगहों पर महिलाएं पूजा करते नजर आई। जगह-जगह सगरी खोदकर उसे सजाया गया। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया। षष्ठी पर श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के जन्म की तिथि है, जिन्हें हलधर कहा जाता है। व्रत पूजन के दिन महिलाएं हल चले हुए खेत में पैर नहीं रखती हैं। न ही उसमें उगने वाली फसल को ग्रहण करती हैं। इस कारण फसही चावल का भोग लगाया।