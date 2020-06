दिल्ली से Virtual rally कर बंगाल को साधेंगे Amit Shah, निशाने पर होंगी Mamata Banerjee

नई दिल्ली। Home Minister Amit Shah मंगलवार को ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में गरजेंगे।

अमित शाह ( Amit Shah ) दिल्ली से वर्चुअल रैली ( Virtual rally ) कर पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे।

अमित शाह की इस रैली को भाजपा जनसंवाद रैली ( West Bengal Jan Samvad Rally ) का नाम दिया गया है।

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के राष्ट्रीय मुख्यालय पर बने स्टेज से पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी बड़े नेता वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे।

देश भर में कुल 750 वर्चुअल रैलियां होंगी। जिसमें से अधिकांश रैलियां दिल्ली के इसी स्टेज से ही होंगी।

