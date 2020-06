Delhi Health Minister Satyendar Jain का बयान- Delhi में 2 सप्ताह में हो सकते हैं Corona के 56 हजार केस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में अगले 14 दिनों के दौरान कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) लोगों की संख्या बढ़कर दोगुनी होने की आशंका है। फिलहाल यहां करीब 29 हजार कोरोना ( Coronavirus ) मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) के एक अनुमान के मुताबिक जिस दर से कोरोना पॉजिटिव रोगियों ( Coronavirus patients ) की संख्या बढ़ रही है, दो सप्ताह में संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ( Delhi Health Minister Satyendra Jain ) ने कहा, अगले दो हफ्ते में दिल्ली में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के मामलों की संख्या 56 हजार तक पहुंच सकती है।

Kerala: Pregnant Elephant की मौत केस में Environment Ministry का बयान, गलती से खाया पटाखों से भरा फल

1007 #COVID19 cases & 17 deaths reported in Delhi today. Total number of cases in the national capital is now at 29943, including 17712 active cases, 11357 recovered/discharged/migrated and 874 deaths: Delhi Health Department pic.twitter.com/1Pw7ak0MqE

सत्येंद्र जैन सोमवार को कोरोना वायरस के विषय में दिल्ली सरकार की तैयारियों पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली के अस्पतालों में 8500-9000 बेड उपलब्ध हैं। अगले 15 दिनों में कोरोना मरीजों के लिए 15000 से 17000 तक बेड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में 14-15 दिनों में मामले दोगुने हो रहे हैं। लगता है कि दो हफ्ते में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 56 हजार तक पहुंच जाएंगे। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में बढ़ते कोरोनावायरस मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया और कहा कि केंद्र अगर समय रहते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देता तो हालात ज्यादा बेहतर हो सकते थे।

LG Anil Baijal ने पलटा Delhi Government फैसला, अब दिल्ली को Hospitals में सबको मिलेगा इलाज

Higher the number of testings, lower the risk of losing lives.



Delhi govt keeps on increasing the corona testing rate, which is three times the national average. pic.twitter.com/K9zUUx1VZ7