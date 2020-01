CM केजरीवाल का ट्वीट- मेरा मकसद भ्रष्टाचार को हराना, दिल्ली को आगे ले जाना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार को हराना है और दिल्ली को आगे ले जाना है, जबकि अन्य दलों का मकसद उन्हें (केजरीवाल को) हराना है।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि लड़ाई अन्य दलों और आप द्वारा किए गए कामों के बीच है।

उन्होंने ट्वीट किया, "एक तरफ - भाजपा, जेडी(यू), एलजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, आरजेडी हैं..दूसरी तरफ - स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, फ्री महिला यात्रा, दिल्ली की जनता।

मेरा मकसद है-भ्रष्टाचार हराना और दिल्ली को आगे ले जाना, उनका सबका मकसद है-मुझे हराना।"

केजरीवाल मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि देरी के कारण वह सोमवार को इसे दाखिल नहीं कर पाए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को होगा, जबकि परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

