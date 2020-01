दिल्ली: भाजपा की सूची पर आप का तंज, चुनाव से पहले ही भगवा पार्टी ने मानी हार

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Elections) के लिए भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal )

के खिलाफ सुनील यादव ( Sunil yadav ) को उतारा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ( AAP ) ने कहा कि भगवा पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है।

आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ( AAP spokesperson Saurabh Bhardwaj ) ने मंगलवार को ट्वीट किया कि इस सूची को देखते हुए और मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ ये उम्मीदवार, लगता है कि भाजपा ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

दिल्ली: कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने रोमेश सभरवाल को दिया टिकट, जारी की उम्मीदवारों की सूची

Going by this list and BJP candidate against CM Kejriwal , it seems, BJP has surrendered. 70/70 pic.twitter.com/J8BQv2BHhs