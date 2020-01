Delhi Election 2020: भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, केजरीवाल के सामने सुनील यादव को उतारा

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 ( Delhi Assembly Election 2020 ) में बाजी मारने के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारी शीर्ष पर पहुंच गई हैं।

सभी दल एक-एक कर अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर रहे हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ( AAP ) के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है।

इस सूची में भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।

