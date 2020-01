नई दिल्ली। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर सामने आई है। यहां रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट ( Raghuveer Market ) में भीषण आग लग गई है। इमारत से आग की लपटें और धुआं निकलते देख लोगों में दहशत फैल गई।

घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की 50 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। यह घटना सारोली स्थित 10 मंजिला कपड़ा मार्केट की है।

हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्टसर्किट मानी जा रही है।

घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले ही इसी मार्केट की 9वीं मंजिल बुरी तरह से आग की चपेट में आ गई थी।

Pariksha Pe Charcha 2020: PM मोदी ने छात्रों को दिया सफलता मंत्र- 'सिर्फ परीक्षा के अंक जिंदगी नहीं'

Gujarat: Fire breaks out in Raghuveer Market in Surat. 40 fire tenders at the spot pic.twitter.com/k0FQRpyFTM