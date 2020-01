दिल्ली: कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने रोमेश सभरवाल को दिया टिकट, जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 ( Delhi Assembly Election ) के लिए कांग्रेस ( Congress ) ने सोमवार देर रात सात उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की दी।

इस लिस्ट में कांग्रेस ने अपने नई दिल्ली विधानसभा सीट ( New Delhi Assembly Seat ) से उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी है।

कांग्रेस ने इस सीट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) के सामने रोमेश सभरवाल को टिकट दिया है।

दिल्ली विधान चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज, केजरीवाल समेत कई उम्मीदवार भरेंगे पर्चा

