महाराष्ट्र के सियासी हालत पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान-शिवसेना और भाजपा एक समान

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार से बात की है।

अहमद पटेल, वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में पवार से इस मामले में वार्ता करेंगे। वहीं, इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है।

ओवैसी ने कहा कि हम न तो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेंगे और न ही शिवसेना सरकार का नेतृत्व करेंगे।

Asaduddin Owaisi ,AIMIM: We will neither support a BJP led Govt nor a Shiv Sena led Govt, we reiterate our stand.I am happy now if Congress-NCP are supporting Shiv Sena,people will know who was cutting whose votes and who was colluding with whom. #Maharashtra pic.twitter.com/Z2AXrTqu0O