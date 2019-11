महाराष्ट्र: सरकार गठन में देरी के लिए NCP ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा, बातचीत का दौर जारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए शुरू हुआ सियासी संघर्ष तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ओर से सरकार न बनाए जाने की स्थिति में अब राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सोमवार देर शाम राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है।

वहीं, राज्य में सरकार गठन में हो रही देरी का ठीकरा एनसीपी ने कांग्रेस के सिर फोड़ा है।

राष्ट्रपति शासन की ओर महाराष्ट्र? भाजपा, शिवसेना के बाद अब एनसीपी को सरकार बनाने का न्यौता

Ajit Pawar,NCP: Whatever decision will be taken will be taken collectively, so we were waiting for Congress response yesterday but it didn't come, we can't decide on it alone. There is no misunderstanding,we contested together and are together. #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/KCkIJYFMpJ