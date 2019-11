महाराष्ट्र: सरकार बनाने की ओर शिवसेना-NCP, भाजपा के 7 विधायकों ने पवार को किया फोन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को कांग्रेस द्वारा बाहर से समर्थन देने की खबरों के बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सोमवार को दूसरी बैठक बुलाई है।

इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ? के संपर्क में हैं।

सूत्रों की मानें तो भाजपा के 7 विधायकों ने एनसीपी नेता अजीत पवार से फोन पर संपर्क साधा है। आपको बता दें कि अजीत एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं।

Shiv Sena MP Arvind Sawant has tendered his resignation as Union Minister for Heavy Industries and Public Enterprises https://t.co/b0Wv4FvHvc pic.twitter.com/fzcaVonqw9