महाराष्ट्र में बनेगी शिवसेना-NCP की सरकार? कांग्रेस के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा

नई दिल्ली। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यहां सोमवार को कहा कि शिवसेना ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतात्रिंक गठबंधन (NDA) से अलग होने का फैसला किया है और पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के समर्थन से सरकार बनाएगी।

राउत ने सामने आए घटनाक्रम में अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि हमने पहला कदम उठाया है .. और अब हर पक्ष के लिए स्वीकृत न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार बनाने के लिए उचित कदम उठाना उन पर निर्भर है।

महाराष्ट्र: शिवसेना को समर्थन पर कांग्रेस से चर्चा करेंगे शरद पवार, सावंत के इस्तीफे पर नहीं हुई कोई बात

हालांकि, विपक्षी एनसीपी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं और स्पष्ट रूप से शिवसेना का समर्थन करने से फिलहाल दूरी बना रखा है।

वरिष्ठ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारे पास कोई जनादेश नहीं हैं। जिनके पास जनादेश है, उन्हें बनाना चाहिए। हमारा रुख कई बार स्पष्ट हो चुका है।

सरकार का गठन कोई आसान काम नहीं है, और कई मुद्दे तस्वीर में उभरते हैं। हमारा अब भी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र: भाजपा-शिवसेना गठबंधन में दरार! महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज

Sanjay Raut, Shiv Sena on Governor's invite to Shiv Sena to 'indicate willingness to form govt in Maharashtra': It would have been easy if Governor had given us more time.BJP was given 72 hrs;we've been given lesser time. It's a strategy of BJP to impose President's rule in state https://t.co/Je9QGtaafX pic.twitter.com/I45sOCAw6n