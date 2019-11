महाराष्ट्र: शिवसेना को समर्थन पर कांग्रेस से चर्चा करेंगे शरद पवार, सावंत के इस्तीफे पर नहीं हुई कोई बात

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के लिए सियासी उलटफेर जारी है। भाजपा और शिवसेना ने जहां मुख्यमंत्री के कुर्सी को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं।

यही वजह है कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के मंत्री पद से इस्तीफे के सवाल पर शरद पवार ने दो टूक जवाब दिया है।

Sharad Pawar, NCP on Shiv Sena MP Arvind Sawant's resignation as Union Minister: I haven't had a word with anyone regarding anyone’s resignation.We'll have a word with Congress today.Whatever decision is to be taken will be taken only after discussions with Congress. #Maharashtra https://t.co/qgI4HIzPff pic.twitter.com/CFLve9vo0u