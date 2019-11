महाराष्ट्र में बढ़ा सियासी घमासान, भाजपा, शिवसेना के बाद अब NCP को सरकार बनाने का न्यौता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के लिए शुरू हुआ सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी ने चुनाव में सबसे बड़े दल की रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी व दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना के बाद अब शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सोमवार देर शाम राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है।

राज्यपाल ने एनसीपी को आज यानी मंगलवार रात तक का मौका दिया है। ऐसे में अगर एनसीपी सरकार बनाने में असफल हो जाती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आंशका प्रबल हो जाएगी। हालांकि राज्यपाल के पास एनसीपी के बाद कांग्रेस को भी न्यौता देने का विकल्प शेष है।

महाराष्ट्र: सरकार बनाने की ओर शिवसेना—एनसीपी, भाजपा के 7 विधायकों ने पवार को किया फोन

Ajit Pawar , Nationalist Congress Party (NCP) in Mumbai: I have come to know that Uddhav Thackeray (Shiv Sena Chief) called Sharad Pawar saheb & told him that they did not get extra time from the Governor, Bhagat Singh Koshyari to form the government. #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/U7jtOMRiMt