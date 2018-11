अनंत कुमार को भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

बेंगलुरू। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार को मंगलवार को सैकड़ों भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का बेंगलुरू के एक निजी अस्पताल में सोमवार तड़के निधन हो गया। अनंत कुमार (59) कैंसर से पीड़ित थे। पार्टी के प्रवक्ता एस. शांताराम के अनुसार अनंत कुमार का पार्थिव शरीर बसावनगुडी स्थित उनके निवास से सुबह 9 बजे मल्लेश्वरम के पार्टी कार्यालय लाया गया। कुमार का पार्थिक शरीर तिरंगे में लिपटे शीशे की शवपेटिका में लाया गया।

Prime Minister Narendra Modi reaches at the residence of #AnanthKumar in Bengaluru, to pay tribute to the late Union Minister. pic.twitter.com/fBAqbFAxHw