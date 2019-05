नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में हमलावर होते विपक्ष को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के घोटालों को लेकर जनता में इसको लेकर आक्रोश था। इतना ही नहीं गडकरी ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए पूछा पहले राहुल गांधी और समूचा विपक्ष अपना पीएम तो तय करे कि कौन बनेगा?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में नितिन गडकरी ने कहा कि गुजरात सीएम के तौर मोदी की प्रशंसा होती थी। जबकि वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के घोटालों को लेकर जनता में इसको लेकर आक्रोश था।

उन्होंने आगे कहा कि जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सब गरीबी हटाने का वादा करते रहे हैं। अब पंडित जी का लड़का भी कह रहा है। इसलिए कोई न्याय नही होने जा रहा है। फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

पीएम मोदी पर विपक्षी दलों द्वारा दिए जा रहे बयानों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को 56 भोग की तरह 56 गालियां दी गई हैं। वहीं, राजीव गांधी की सुरक्षा में जिस चूक की बात अहमद पटेल कर रहे हैं उस समय देश में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार थी। गृह मंत्री उनका था ऐसे में वो भाजपा पर आरोप कैसे लगा रहे हैं।

दिल्ली सरकार और प्रदूषण को लेकर गडकरी ने कहा कि अब कोई ऑड-इवन फ़ार्मूले के बारे में नही सोचता है। सरकार की विकास योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। अगले तीन साल में यह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे में जमीन अधिग्रहण में 16 हजार करोड़ रुपये बचाए गए।

Former IAS officer of Punjab cadre, SS Channy, joins Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of Union Minister Nitin Gadkari pic.twitter.com/XcaCXBhWDS