लोकसभा चुनाव में बहुमत के सवाल पर बोले भाजपा महासचिव राम माधव, बातों को तोड़ा गया

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में हो रहे तमाम आरोप-प्रत्यारोप के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महासचिव राम माधव के बहुमत न मिलने वाले कथित बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया था। लेकिन अब एक अन्य चैनल को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने कहा कि उनकी बातों को तोड़ा गया ताकि हेडलाइन बन सके। माधव ने बताया कि समूचे देश में मोदी लहर है, इसका पूरी तरह से फायदा भाजपा को मिलेगा और पार्टी फिर जीतने जा रही है।

राम माधव ने कहा कि उनके पहले इंटरव्यू के दौरान बातों को तोड़ा गया। माधव के मुताबिक पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि वे पहले से बेहतर जीत हासिल करेंगे। पूरब में मोदी जी को जिस प्रकार का समर्थन मिला है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि वहां भी पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। नागरिकता बिल के चलते भी चुनावी फायदा मिलेगा। 23 मई के बाद राम माधव कहां पर होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वह भाजपा में ही हैं और भाजपा में ही रहेंगे।

#WATCH Ram Madhav , BJP: Based on the ground report that we get from our cadres, BJP will be able to do as good as it has done in 2014 if not better. And together with NDA we will be having a good majority to run another stable govt. pic.twitter.com/P3gadxSmjJ