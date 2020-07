राहुल गांधी के वीडियो पर BJP का पलटवार, नड्डा बोले- फिर देखा RG Relaunch Project का विफल संस्करण

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) लगातार भारत और चीन ( India China Tension ) के बीच चल रहे तनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर हमला बोल रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए कहा कि पीएम मोदी ( PM Modi ) ने चुनाव जीतने के लिए मजबूत नेता की नकली छवि गढ़ी जिसका चीन फायदा उठा रहा है।

राहुल के इस वीडियो के बाद बीजेपी का पलटवार आया। बीजेपी ( BJP ) अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने इसे एक बार फिर राहुल की असफल लॉन्चिंग बता डाला।

Saw yet another (failed) edition of ‘Project RG Relaunch’ today.Rahul Gandhi was,as usual,weak on facts & strong on mudslinging.Attempts to politicise defence & foreign policy matters show one dynasty’s desperation to wash their past sins of 1962 & weaken India: BJP Pres JP Nadda pic.twitter.com/bar0PKVae4