राहुल गांधी बोले- PM Modi ने चुनाव जीतने के लिए गढ़ी मजबूत नेता की नकली छवि, अब बनी देश बड़ी कमजोरी

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने एक नया वीडियो साझा किया है। अपने वीडियो के जरिए एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी ( pm modi ) पर तंज कसा है। इस बार उनके तरकश से जो तीर निकला है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर मोदी सरकार ( Modi Govt ) की नीति को निशाना बना रहा है।

राहुल ने इस वीडियो में चीन को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले विचार पर सीधा प्रहार कर रहा है। राहुल ने अपनी वीडियो में चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में भी जानकारी दी है।

PM fabricated a fake strongman image to come to power. It was his biggest strength.



It is now India’s biggest weakness. pic.twitter.com/ifAplkFpVv