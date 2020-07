Weather Forecast: उत्तर भारत में Monsoon मेहरबान, IMD का 7 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। वहीं मानसून ( Monsoon in India ) ने उत्तर भारत में अपनी रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर भारत में पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मौसम का यही मिजाज रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक 7 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली और आस-पास के राज्यों में अच्छी बारिश ( Heavy Rainfall Alert ) का संभावना बनी हुआ है। यहां ज्यादातर इलाकों में मध्यम से अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं।

उत्तर भारत में मानसून मेहरबान

लंबे इंतजार के बाद मानसून समूचे उत्तर भारत में मेहरबान होता नजर आया है। शनिवार देर शाम से बदले मौसम के मिजाज ने रविवार को भी कई इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और सटे राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत हैं। इन राज्यों में ज्यादातर इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होगी।

As seen in IMD HQ Radar, a cluster of convective clouds are approaching towards Delhi from west and northwestwards direction. moderate Rain/thundershowers (occasionally intense spells ) is likely to begin over Delhi during next 01/02 hours. pic.twitter.com/qGhh5TdSAt