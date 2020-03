COVID-19: कोरोना से लड़ने को कांग्रेस ने बनाया टास्क फोर्स, नड्डा ने मुख्यमंत्रियों से की बात

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) ने पार्टी शासित राज्यों में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए शनिवार को एक टास्क फोर्स ( Task Force ) गठित किया।

कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी शासित राज्यों में कोविड-19 की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों को तेज करने एक टास्क फोर्स गठित किया है।"

इस टास्क फोर्स में पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, ताम्रध्वज साहू और वीरप्पा मोइली जैसे नेता शामिल हैं।

