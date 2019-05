चुनाव आयोग से PM मोदी को राहत, वोटिंग के बाद रोड शो करने का था आरोप

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन रोड शो समेत दो मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। पीएम मोदी पर 23 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में कथित रोड शो निकालने और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण (23 अप्रैल) को पीएम मोदी ने गुजरात में अपना वोट डाला था। आरोप था कि पीएम मोदी खुली जीप में वोट डालने गए थे। विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लघंन बताते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी।

Sources: PM has been given clean chit by ECI over his Pulwama remark in Chitradurga, in Karnataka on April 9, where be reportedly asked voters to vote for the heroes of the Balakot air strike. PM also has been given clean chit by ECI for his rally in Ahmedabad held on April 23. pic.twitter.com/hBLIAEd2jl