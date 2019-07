कर्नाटक: भगवान की शरण में बीएस येदियुरप्पा, कुछ देर में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

नई दिल्ली। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा एकबार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह BS Yeddyurappa ने बेंगलूरु स्थित राजभवन में राज्यपाल वजूभाई वाला के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया।

येदियुरप्पा ने राज्यपाल को 105 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। सात दिन के भीतर येदियुरप्पा को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा।

Live Updates

- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलूरु के कडू मल्लेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वह आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

Karnataka: BJP State President BS Yediyurappa offers prayers at Kadu Malleshwara temple in Bengaluru. He will take oath as Chief Minister at 6 pm, today. pic.twitter.com/INvvZ1C9Yy

- घर से पार्टी दफ्तर के लिए रवाना हुए बीएस येदियुरप्पा।

Bengaluru: BJP State President BS Yeddyurappa leaves from his residence for BJP office. He will take oath as Chief Minister today at 6 pm. #Karnataka pic.twitter.com/8sEMPjnjzx

- शाम 6 बजे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे बीएस येदियुरप्पा। बेंगलूरु के बीजेपी दफ्तर को सजाया गया है।

- बीजेपी सांसद शोभा ने ट्वीट कर बताया कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली से फोन कर येदियुरप्पा को जल्द से जल्द सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा है। उन्होंने ही येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कहा है।

Under the instructions of Sri @AmitShah Ji & Sri @JPNadda Ji, Sri @BSYBJP ji will take oath as CM of Karnataka today at 6:00 PM.



A new dawn for Karnataka. Congratulations to all the karyakartas & supporters who made this possible. pic.twitter.com/Te5gXG8uqz