महाराष्ट्र में सियासी घमासान, शिवसेना में नाराज विधायकों की संखाया पहुंची 11

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में उद्धव ठाकरे ( Udhav Thakrey ) की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार ( cabinet expansion ) के बाद से ही कई विधायक ( MLA ) नाराज हो गए हैं। तीन दलों के साथ मिलकर बनी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अपनी उपेक्षा के चलते सत्ताधारी दलों के अंदर का बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है।

अब शिवसेना ( shivsena ) में नव-निर्वाचित असंतुष्ट विधायकों की संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा कई MLA भी मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं।

Shiv Sena MLC Diwakar Raote on reports that he is unhappy on not being made a Minister: I'm loyal Shiv Sainik&will always be.I obey the orders give by my leadership.I was there in oath ceremony also during the cabinet expansion. No question of being unhappy with party. (File pic) pic.twitter.com/AWtBLz45ZO