Maharashtra Political Crisis: गुवाहटी के होटल में विधायकों पर पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा, जानिए रहने और खाने पर कितना हो रहा खर्च

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक असम के गुवाहटी में डेरा जमाए बैठे हैं। यहां बागी विधायकों पर पकड़ बनाए रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। होटल रेडिसन ब्लू को एक हफ्ते के लिए बुक किया गया है।

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच देशभर की नजरें अमस के गुवाहटी पर टिकी है। क्योंकि यहीं से महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य तय होना है। शिवसेना के 40 से ज्यादा बागी विधायक इस वक्त गोवाहटी के होटल रेडिसन में ब्लू में ही डेरा जमाए हुए हैं। इन बागी विधायकों पर पकड़ बनाए रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। इन बागी विधायकों के आराम में कोई कमी ना रहे इसके लिए होटल को एक दो नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के बुक कर लिया गया है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन MLA के लिए पांच सितारा सुविधाएं देने के लिए किस तरह खर्च किया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं गोवाहटी में बागी विधायकों पर हो रहे खर्च पर।

