महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर हलचल बढ़ी, एनसीपी प्रमुख से मिलने पहुंचे संजय रउत

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर स्थिति साफ होती दिख रही है। शिवसेना की ओर से बीजेपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बावजूद स्थिति में साफ ना होने के बाद अब शिवसेना ने नया कदम उठाया है। शिवसेना नेता शिवसेना नेता संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे। जबकि दूसरी तरफ शरद पवार के सुर भी बदले हुए नजर आए। शरद पवार ने कहा है कि शिवसेना को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए।

