BJP को रास नहीं आया 'तमंचे पर डिस्को', कुंवर प्रणवसिंह चैंपियन को पार्टी से निकाला

नई दिल्ली। उत्तराखंड के BJP विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ( MLA Pranav Singh Champion ) पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। चैंपियन विधायक को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। विधायक का रिवॉल्वर और शराब के साथ डांस करने वाला वीडियो वायरल ( MLA viral dance video ) हुआ था। इसके बाद लगातार विधायक पर दबाव बना हुआ था। आखिरकार पार्टी ने कार्रवाई करते हुए विधायक को निष्कासित कर दिया।



इससे पहले बीजेपी के विवादास्‍पद विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के तीन हथियारों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से चैंपियन को नोटिस जारी किया गया था।

महंगा पड़ा तमंचे पर डिस्को, BJP विधायक चैंपियन के हथियारों का लाइसेंस रद्द

Bharatiya Janata Party (BJP) has expelled Kunwar Pranav Singh Champion for 6 years, he was already suspended from the party. He was seen brandishing guns in a recent viral video. (File pic) pic.twitter.com/clxpWBxHpN