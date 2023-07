छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रायपुर में एयरपोर्ट में हुआ भव्य स्वागत, देखें मिनट मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रायपुर में एयरपोर्ट में हुआ भव्य स्वागत, देखें मिनट मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

रायपुरPublished: Jul 07, 2023 10:56:47 am Submitted by: Aakash Dwivedi

रायपुर . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं । एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ । उनके लिए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन ठेठरी-खुरमी और मिलेट्स के पकवान तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पीएम का स्वागत बस्तरिहा गौर मुकुट पहनाकर किया गया।