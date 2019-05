नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में दो रैलियां कीं। फतेहाबाद में रैली के बाद पीएम ने कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। कांग्रेसी गालियों के जरिए प्रेम बरसा रहे हैं। कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, उस पर कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने मुझे गाली देते हुए उन्होंने कितनी बार मर्यादा तार-तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है। कांग्रेस ने मुझे स्टूपिड पीएम और औरंगजेब कहा, मुझे रावण और बिच्छू तक बोला गया। सोनिया ने तो मौत का सौदागर कहा। जवानों के खून का प्यासा बताया गया।

मेरी मां को गाली दी गई- पीएम मोदी

रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि एक ने वायरस कहा, तो दूसरों ने दाउद का दर्जा दिया लेकिन मैं सब सहता रहा। यहां तक हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी तक कहा गया। कांग्रेस नेताओं ने मेरी मां को गाली दी पिता पर सवाल खड़े किए गए। यहां तक कि ये भी पूछा गया कि मेरे पिता कौन थे ये नहीं मालूम। विपक्षी नेताओं ने मुझे तरह तरह की गालियां दी मैं शांत रहा। इनके बड़े-बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच किस्म का आदमी कहा।

कांग्रेस पत्थरबाजों को बढ़ावा देती है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तक नहीं रुके उन्होंने कांग्रेस पर पत्थरबाजों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर में पत्थरबाजों का समर्थन करती आ रही है। ये वही पत्थरबाज है जो आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी बताने के बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं में वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों दल के नेता आमने-सामने है। गौरतलब है कि हरियाणा में 12 मई को चुनाव है।

