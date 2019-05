राहुल और प्रियंका पर भड़के केजरीवाल, 'जहां भाजपा से सीधा मुकाबला, वहां नहीं जा रहे दोनों भाई-बहन'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। पांच चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। बचे हुए दो चरणों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार-प्रसार जारी है। प्रचार-प्रसार के दौरान नेतागण एक-दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) पर जमकर बोला है। केजरीवाल ने कहा कि ये दोनों भाई-बहन उन जगहों पर जाकर प्रचार नहीं करते, जहां भारतीय जतना पार्टी (BJP) से उनका सीधा मुकाबला है।

केजरीवाल के निशाने पर राहुल और प्रियंका गांधी

दिल्ली सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अपना समय बर्बाद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर प्रचार क्यों नहीं करतीं? वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रियंका गांधी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ( AAP ) के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई-बहन उन जगहों पर जाकर प्रचार नहीं कर रहे, जहां भाजपा से उनका सीधा मुकाबल है।

Delhi CM A Kejriwal: She (Priyanka Gandhi) is wasting her time,why doesn't she campaign in Rajasthan&MP?She's doing rallies in UP against SP-BSP,she's doing rallies in Delhi against AAP. Both the brother&the sister aren't going to those places where there's direct fight with BJP . pic.twitter.com/jTEsOmIJjT