'जनता कर्फ्यू' की सफलता पर PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, एहतियात बरतने की अपील

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से निपटने की रोकथाम को लेकर 22 मार्च यानी रविवार को देशव्यापी 'जनता कर्फ्यू' ( Janta curfew ) की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने देशवासियों का आभार प्रकट किया है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया। देशवासियों का बहुत-बहुत आभार।

PM: #JanataCurfew will end at 9 pm but it doesn't mean we should start celebrating. It's the beginning of a long battle. People shouldn't come out of houses in states which have announced a lockdown. In rest of the states if it is not very important don't come out of the houses. pic.twitter.com/RxQoIs3gyp