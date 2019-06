चुनाव में जनता का मूड कोई नहीं समझ पाया, केरल भी हमारे लिए वाराणसी की तरह-PM

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी अपनी पहली यात्रा के दौरान केरल में हैं। केरल दौरे का आज पीएम मोदी का आखिरी दिन है। इसके बाद वो मालदीव और श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही अपने वजन के बराबर उन्होंने कमल फूल दान किया।

-मोदी ने कहा कि देश के गरीबों को अपना घर बेचना ना पड़े इसके लिए हम 5 लाख की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन केरल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल रही है- पीएम मोदी

-केरल की सरकार ने इस सुविधा को लागू करने से मना किया है। हम अपील करते हैं कि वे स्वीकार करें और केरल के लोग इसका फायदा उठा सकें- पीएम

- इस चुनाव में जनता का मूड कोई नहीं समझ पाया- पीएम मोदी

- जिन्होंने हमें नहीं जिताया वो भी हमारे- पीएम

-केरल भी हमारे लिए वाराणसी की तरह है- पीएम मोदी



- लोकतंत्र के उत्सव में योगदान के लिए धन्यवाद- पीएम मोदी

- ये मेरे लिए नई शक्ति देने वाला अवसर- पीएम मोदी

- गुरुवायूर की धरती पर आने का सौभाग्य मिला- पीएम

- पीएम मोदी की पूजा खत्म। वजन के बराबर मंदिर में किया दान

- पीएम मोदी ने मंदिर में तुलाभारम रस्म अदा की

- प्रधानमंत्री मोदी गुरुवायूर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं।

- मंदिर में पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री त्रिशूर पहुंच चुके हैं। मंदिर में जाने के लिए पीएम ने वहां के पारंपरिक पोशाक पहने हैं। प्रधानमंत्री लूंगी, शर्ट और गमछा में नजर आ रहे हैं।

