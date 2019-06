नई दिल्ली। गुजरात के बनासकांठा इलाके में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसे 9 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार की दोपहर अंबाजी के त्रिसूलिया घाट के पास एक तेज रफ्तार सवारी गाड़ी का अचानक ब्रेक फेल हो गया। जिसकी वजह से जीप सड़क के किनारे पड़े पत्थर पर चढ़ कर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए।

Gujarat: 9 people dead, 5 injured after brakes of the vehicle they were travelling in failed, near Ambaji's Trisulia Ghat, today. pic.twitter.com/IozHvHVsR3